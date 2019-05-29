Лето с Letter K

30 мая, 2019, 09:00

Украинский бренд женской одежды Letter K представил новую летнюю коллекцию - это платья из льна и хлопка самых разнообразных фасонов

Новости компаний.

Бренд существует уже около 5 лет. С самого начала Letter K были направлены на создание деловых и офисных платьев, однако со временем начали экспериментировать с фасонами и тканями, начали шить также юбки. Теперь здесь можно найти платья на все случаи жизни - от деловой встречи до вечернего похода в ресторан или романтического свидания.

"Мы хотим создавать одежду, в которой наши клиентки могли бы чувствовать себя уверенно, комфортно и при этом - элегантно каждый день", - говорит основательница бренда и дизайнер Екатерина Турчинская. - "Это повседневный шик, который может себе позволить каждая женщина. Ведь ежедневная профессиональная и деловая активность ни в коем случае не должна исключать женственность и утонченность. Большинство наших платьев можно носить как деловую или вечернюю одежду, правильно подбирая обувь и аксессуары. Мы стремимся создать идеальное платье - а повод ее одеть находите вы".

Для своих платьев Letter K выбирают преимущественно натуральные ткани - зимой это шерсть, летом - хлопок и лен. Такие платья отлично согревают, когда холодно, и прекрасно носятся в летнюю жару. А разнообразие фасонов позволяет подобрать платье под любой тип фигуры - так, в нынешней летней коллекции вы найдете и платья-футляры, и A-силуэты, и полуприталенные фасоны.

Коллекция "Лето-2019" создана Екатериной Турчинской в сотрудничестве с конструктором Ириной Пилипчук с Infinity Workshop. Каждое платье проходит несколько этапов контроля качества с вниманием к малейшим деталям. Ведь цель бренда - создание качественной базовой вещи, которая бы выглядела статусно при доступной цене.

Примерить и купить платья и юбки Letter K можно в уютном шоуруме на Антоновича, 84. Также есть возможность заказать платье в интернет-магазине бренда letterk.com.ua , или связавшись с его работниками через соцсети (FB, Instagram).