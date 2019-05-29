Лавров жалуется, что австрийское правительство повергла "русофобия"
Об этом сообщает российский Интерфакс.
Комментируя австрийскую "аферу на Ибице", Лавров сказал, что здесь "всем все понятно".
"Русофобия сейчас в моде, за нее можно получить какие-то положительные дивиденды от "старших братьев", можно списывать все на русских по принципу highly likely, который объявила свое время Тереза Мэй. Это очень модно", - заявил глава российского МИД.
"Показательно, что свободные средства массовой информации на Западе, которые активно подхватили версию о российском происхождении этой девушки, впоследствии стали, правда, говорить "русскоязычная", и регулярно напоминали об этом. Сейчас, когда выяснилось боснийское происхождение этой студентки, то об этом мало сообщают, если вообще сообщают ", - добавил он.
Напомним, обнародование видео привело к политическому кризису в Австрии. 19 мая было объявлено о проведении досрочных выборов в сентябре из-за распада правительственной коалиции. Точная дата выборов пока неизвестна.