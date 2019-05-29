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Espreso.tvМирЛавров жалуется, что австрийское правительство повергла "русофобия"

Лавров жалуется, что австрийское правительство повергла "русофобия"


фото: tass
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова австрийское правительство Себастьяна Курца стало жертвой русофобии

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Комментируя австрийскую "аферу на Ибице", Лавров сказал, что здесь "всем все понятно".

"Русофобия сейчас в моде, за нее можно получить какие-то положительные дивиденды от "старших братьев", можно списывать все на русских по принципу highly likely, который объявила свое время Тереза ​​Мэй. Это очень модно", - заявил глава российского МИД.

"Показательно, что свободные средства массовой информации на Западе, которые активно подхватили версию о российском происхождении этой девушки, впоследствии стали, правда, говорить "русскоязычная", и регулярно напоминали об этом. Сейчас, когда выяснилось боснийское происхождение этой студентки, то об этом мало сообщают, если вообще сообщают ", - добавил он.

Напомним, обнародование видео привело к политическому кризису в Австрии. 19 мая было объявлено о проведении досрочных выборов в сентябре из-за распада правительственной коалиции. Точная дата выборов пока неизвестна.

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