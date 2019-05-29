Кононенко покинул партию Порошенко

29 мая, 2019, 22:23

Народный депутат Игорь Кононенко заявил о выходе из партии "Европейская солидарность"

Об этом Кононенко написал в Facebook.

"Я был и остаюсь сторонником европейского и евроатлантического вектора развития страны, поэтому буду делать все от меня зависящее, чтобы защитить выбор украинского народа. Полностью разделяю стремление партии "Европейская солидарность" видеть независимую, экономически процветающую Украину в свободной семьи европейских наций ", - сообщил политик.

По его словам, свою миссию он видит в том, чтобы дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны.

"Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнанном в гибридной информационной войне. Также хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому оставляю партийные должности - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать ", - написал Кононенко.