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Espreso.tvОбществоКомитет передал на рассмотрение Рады вопрос об отставке Гройсмана

Комитет передал на рассмотрение Рады вопрос об отставке Гройсмана


фото: kmu.gov.ua
Комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады передал парламенту на рассмотрение заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о его отставке

Соответствующее решение было принято на заседании Комитета, передает Еспресо.TV

Комитетом предлагается следующее решение: "Рекомендовать Верховной Раде определить путем голосования по отставке премьер-министра Гройсмана Владимира Борисовича" ", - заявил глава комитета.

Решение приняли за основу и в целом.

В Комитете добавили, что премьер-министр освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады. Принятие Радой решения об отставке влечет отставку всего состава кабинета министров.

Ожидается, что вопрос об отставке Гройсмана парламент рассмотрит в четверг, 30 мая.

  • 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил , что подает в отставку.
  • После этого Гройсман призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуры нового главы правительства и членов Кабинета министров.
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