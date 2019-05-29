//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортХачериди летом останется без команды

Хачериди летом останется без команды


фото: paokfc.gr
Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди после завершения сезона останется без работы

Об этом сообщает Gazzetta.gr .

ПАОК планирует отпустить Евгения Хачериди на правах свободного агента. Руководство ПАОК планирует расстаться с Хачериди, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба и позволить футболисту найти себе новое место работы.

Прошлым летом украинский защитник подписал контракт с греками на три года, но не смог пробиться в основной состав, сыграв считанное количество матчей.

Голевой тренер "Динамо" Александр Хацкевич исключил возвращения Хачериди в команду. Ранее сообщалось, что Хачериди ведет переговоры с "Шахтером". Другой украинец ПАОК Шахов отказался продлить контракт с клубом.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 мая, 2019 среда

больше новостей

29 мая, 2019 среда

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать