Хачериди летом останется без команды
29 мая, 2019, 13:37
Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди после завершения сезона останется без работы
Об этом сообщает Gazzetta.gr .
ПАОК планирует отпустить Евгения Хачериди на правах свободного агента. Руководство ПАОК планирует расстаться с Хачериди, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба и позволить футболисту найти себе новое место работы.
Прошлым летом украинский защитник подписал контракт с греками на три года, но не смог пробиться в основной состав, сыграв считанное количество матчей.
Голевой тренер "Динамо" Александр Хацкевич исключил возвращения Хачериди в команду. Ранее сообщалось, что Хачериди ведет переговоры с "Шахтером". Другой украинец ПАОК Шахов отказался продлить контракт с клубом.
- Напомним, 12 мая ПАОК, за который играют украинские футболисты Евгений Хачериди и Евгений Шахов , к золоту чемпионата Греции добавила победу в национальном кубке.