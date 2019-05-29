Хачериди летом останется без команды

29 мая, 2019, 13:37

Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди после завершения сезона останется без работы

Об этом сообщает Gazzetta.gr .

ПАОК планирует отпустить Евгения Хачериди на правах свободного агента. Руководство ПАОК планирует расстаться с Хачериди, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба и позволить футболисту найти себе новое место работы.

Прошлым летом украинский защитник подписал контракт с греками на три года, но не смог пробиться в основной состав, сыграв считанное количество матчей.

Голевой тренер "Динамо" Александр Хацкевич исключил возвращения Хачериди в команду. Ранее сообщалось, что Хачериди ведет переговоры с "Шахтером". Другой украинец ПАОК Шахов отказался продлить контракт с клубом.