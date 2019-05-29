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Espreso.tvОбществоГриценко выдвинул условие Зеленскому

Гриценко выдвинул условие Зеленскому

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко сказал, что пойдет работать вместе с президентом Владимиром Зеленским, если тот создаст команду "на правильных принципах"

Об этом политик заявил в эфире одного из телевизионных каналов, информирует Liga .

Гриценко добавил, что если Зеленский оставит в должности генерального прокурора Юрия Луценко, то он "не согласится и на высший пост - даже премьерский или спикерский".

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