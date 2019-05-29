Гриценко выдвинул условие Зеленскому
29 мая, 2019, 10:30
Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко сказал, что пойдет работать вместе с президентом Владимиром Зеленским, если тот создаст команду "на правильных принципах"
Об этом политик заявил в эфире одного из телевизионных каналов, информирует Liga .
Гриценко добавил, что если Зеленский оставит в должности генерального прокурора Юрия Луценко, то он "не согласится и на высший пост - даже премьерский или спикерский".
- 28 мая исполнительный директор фонда Блейзера Олег Устенко назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского.