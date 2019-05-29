Гриценко выдвинул условие Зеленскому

29 мая, 2019, 10:30

Об этом политик заявил в эфире одного из телевизионных каналов, информирует Liga .

Гриценко добавил, что если Зеленский оставит в должности генерального прокурора Юрия Луценко, то он "не согласится и на высший пост - даже премьерский или спикерский".