Гройсман дал 10 дней на расследование трагедии на шахте во Львовской области
29 мая, 2019, 22:09
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести расследование ситуации на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь"
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Глава правительства поручил главам Министерства энергетики и угольной промышленности, ГСЧС, Национальной полиции и другим ответственным ведомствам провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" и проработать вопрос оказания помощи семьям погибших шахтеров.
Срок представления результатов расследования - 10 дней.
- Напомним, что 29 мая стало известно об обвале пород на шахте "Лесная", в результате чего погибли два горняка.