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Espreso.tvОбществоГройсман дал 10 дней на расследование трагедии на шахте во Львовской области

Гройсман дал 10 дней на расследование трагедии на шахте во Львовской области

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести расследование ситуации на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь"

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Глава правительства поручил главам Министерства энергетики и угольной промышленности, ГСЧС, Национальной полиции и другим ответственным ведомствам провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" и проработать вопрос оказания помощи семьям погибших шахтеров.

Срок представления результатов расследования - 10 дней.

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