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Espreso.tvОбществоГосизмены нет: Зеленскому доложили об обстоятельствах плена 8 бойцов на Донбассе

Госизмены нет: Зеленскому доложили об обстоятельствах плена 8 бойцов на Донбассе


фото: reuters
Служебное расследование обстоятельств, при которых восемь военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР попали в плен оккупантов на Донбассе, не установило факта государственной измены

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Президент Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых 8 военных мотопехотного батальона 53-й ОМБР недавно попали в плен, говорится в сообщении.

Отмечается, что служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило.

В то же время отмечается, что в отношении командования батальона и 53-й омбр будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы.

Отмечается, что в ходе расследования установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения.

Президент Владимир Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.

"Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", - заверил он.

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