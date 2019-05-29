Госизмены нет: Зеленскому доложили об обстоятельствах плена 8 бойцов на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Президент Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых 8 военных мотопехотного батальона 53-й ОМБР недавно попали в плен, говорится в сообщении.
Отмечается, что служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило.
В то же время отмечается, что в отношении командования батальона и 53-й омбр будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы.
Отмечается, что в ходе расследования установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения.
Президент Владимир Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.
"Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", - заверил он.
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