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Espreso.tvОбществоГлава МИД Испании заявил, что Москва "старый враг", в РФ был вызван посол

Глава МИД Испании заявил, что Москва "старый враг", в РФ был вызван посол

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
фото: REUTERS
Министерство иностранных дел России заявило, что вызвало посла Испании в стране после того, как исполняющий обвязки министра иностранных дел этой страны назвал Москву "старым врагом"

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

Фернандо Вальдеррама Пареха вызвали в МИД России 28 мая.

И.о. министра иностранных дел Испании Хосеп Боррель за несколько дней до этого в интервью изданию El Periodico заявил: "Наш старый враг, Россия, снова говорит" я здесь "и вернулся как угроза».

В российском МИДе назвали такие слова "недружественными" и добавили, что они вредят отношениям между Испанией и Россией.

В министерстве иностранных дел Испании не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, что отношения России с Западом ухудшились после аннексии Крыма в марте 2014 года.

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