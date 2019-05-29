Глава МИД Испании заявил, что Москва "старый враг", в РФ был вызван посол

29 мая, 2019, 11:51

Министерство иностранных дел России заявило, что вызвало посла Испании в стране после того, как исполняющий обвязки министра иностранных дел этой страны назвал Москву "старым врагом"

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

Фернандо Вальдеррама Пареха вызвали в МИД России 28 мая.

И.о. министра иностранных дел Испании Хосеп Боррель за несколько дней до этого в интервью изданию El Periodico заявил: "Наш старый враг, Россия, снова говорит" я здесь "и вернулся как угроза».

В российском МИДе назвали такие слова "недружественными" и добавили, что они вредят отношениям между Испанией и Россией.

В министерстве иностранных дел Испании не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, что отношения России с Западом ухудшились после аннексии Крыма в марте 2014 года.