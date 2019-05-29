Фьюри согласился на бой с обидчиком Джошуа

29 мая, 2019, 16:00

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри встретится с Диллиан Уайтом, который побеждал чемпиона мира Джошуа на любительском ринге

Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, сообщает Mirror .

Британцы Фьюри и Уайт будут спорить за титул WBC Diamond и звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) американца Деонтея Уайлдера.

"Мы уже написали соответствующее письмо в WBC, в котором сообщается об отличной новости, что Тайсон Фьюри сразится с Диллиан Уайтом", - сказал Хирн.

Бой Фьюри-Уайт произойдет, если оба британца выигрывают свои ближайшие бои. Тайсон 15 июня встретится с немцем Томом Шварцем, а Диллиан 20 июля - с колумбийцем Оскаром Ривасом.

Поединок Деонтея Уайлдера с победителем встречи между Тайсоном Фьюри и Диллиан Уайтом, вероятно, состоится в конце 2019 года.

Диллиан Уайт известен благодаря победе на любительском ринге над Джошуа, который сейчас владеет титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). В 2015 году боксеры встретились среди профессионалов, Джошуа победил нокаутом.