Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании

29 мая, 2019, 14:44

Европейская комиссия повторно рекомендует начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в Twitter .

Отметим, сегодня в комитете Европарламента по вопросам иностранных дел Хан представил ежегодный пакет о расширении Евросоюза.

"Хорошие новости для Албании и Северной Македонии! Еврокомиссия повторяет свои рекомендации с прошлого года о начале переговоров о вступлении в ЕС с обеими странами", - добавил он.

Он отметил, что обе страны достигли ощутимого прогрессу в процессе внедрения реформ, и ЕС, чтобы сохранить репутацию надежного партнера, должен выполнить свои обязательства.

Как ожидается, вопрос о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией войдет в повестку саммита ЕС 20-21 июня. В прошлом году этот вопрос отложили до устранения замечаний к процессу реформ в двух странах.