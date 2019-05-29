//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЕврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании


фото: REUTERS
Европейская комиссия повторно рекомендует начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в Twitter .

Отметим, сегодня в комитете Европарламента по вопросам иностранных дел Хан представил ежегодный пакет о расширении Евросоюза.

"Хорошие новости для Албании и Северной Македонии! Еврокомиссия повторяет свои рекомендации с прошлого года о начале переговоров о вступлении в ЕС с обеими странами", - добавил он.

Он отметил, что обе страны достигли ощутимого прогрессу в процессе внедрения реформ, и ЕС, чтобы сохранить репутацию надежного партнера, должен выполнить свои обязательства.

Как ожидается, вопрос о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией войдет в повестку саммита ЕС 20-21 июня. В прошлом году этот вопрос отложили до устранения замечаний к процессу реформ в двух странах.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 мая, 2019 среда

больше новостей

29 мая, 2019 среда

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать