Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании
Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в Twitter .
Отметим, сегодня в комитете Европарламента по вопросам иностранных дел Хан представил ежегодный пакет о расширении Евросоюза.
"Хорошие новости для Албании и Северной Македонии! Еврокомиссия повторяет свои рекомендации с прошлого года о начале переговоров о вступлении в ЕС с обеими странами", - добавил он.
Full house at @EP_ForeignAff at presentation of my last #Enlargement package. With good news for #Albania and #NorthMacedonia ! @EU_Commission repeats its recommendations of last year to open now #accession negotiations with both countries! pic.twitter.com/RdYCiowEx9- Johannes Hahn (@JHahnEU) 29 мая 2019 г.
Он отметил, что обе страны достигли ощутимого прогрессу в процессе внедрения реформ, и ЕС, чтобы сохранить репутацию надежного партнера, должен выполнить свои обязательства.
Как ожидается, вопрос о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией войдет в повестку саммита ЕС 20-21 июня. В прошлом году этот вопрос отложили до устранения замечаний к процессу реформ в двух странах.