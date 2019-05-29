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Espreso.tvОбществоЕпифаний издал указ: Документы УПЦ КП после 30 января 2019 года недействительны

Епифаний издал указ: Документы УПЦ КП после 30 января 2019 года недействительны

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний издал указ, согласно которому документы от имени религиозного объединения "Украинская православная церковь Киевского патриархата", изданные после 30 января 2019 года, являются недействительными

Об этом сообщает сайт ПЦУ.

"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 года, являются недействительными и не подлежащими исполнению в Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", - говорится в документе .

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