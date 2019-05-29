Электронные сигареты не помогают бросить курить, - исследование

29 мая, 2019, 16:50

Попытки бросить курить с помощью альтернативных средств доставки никотина, таких как электронные сигареты, неэффективны и основаны на неправильных предположениях и недокументированных утверждениях

Об этом сообщило Европейское респираторное общество (ERS) в 19-страничном докладе, основанном на результатах более чем сотни исследований.

Врачи и ученые, подготовившие доклад, говорят об отсутствии доказательств того, что устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, помогают навсегда бросить курить. Кроме того, специалисты утверждают, что появляется все больше доказательств того, что их использование вредно для здоровья.

По словам авторов доклада, стратегии снижения вреда табака основаны на неправильных предположениях о том, что курильщики не могут или не хотят бросить курить, но на самом деле большинство курильщиков хотят бросить, им не нравится быть зависимыми.

Основная часть новинок, в том числе системы нагрева табака (англ. Heat-not-burn tobacco product, HNB) и электронные сигареты - устройства для вдыхания никотина, поэтому они не помогают победить зависимость от этого вещества.

Кроме того, нет доказательств того, что электронные сигареты более эффективны, чем специальные лекарства или заменители никотина. Однако несколько независимых исследований показывают, что большинство людей используют альтернативные способы доставки никотина наряду с обычными сигаретами, а не в качестве их замены.

Авторы доклада предупреждают, что электронные сигареты и системы нагрева табака, которые в основном производятся и продаются табачной промышленностью, служат еще одним примером древней тактики продажи так называемых более безопасных продуктов, чтобы не дать курильщикам бросить вредную привычку и сделать курение более социально приемлемым.

По словам ученых и врачей, несколько исследований подтверждают, что электронные сигареты и системы нагрева табака оказывают краткосрочное токсическое воздействие на здоровье. Влияние альтернативных способов доставки никотина не до конца изучено, но есть данные о том, что дым от электронных сигарет потенциально усиливает окислительный стресс, повышает вероятность воспалений, инфекций, вызывает изменения в дыхательных путях.