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Espreso.tvМирДевушка со скандального видео с вице-премьером Австрии оказалась студенткой из Боснии, - СМИ

Девушка со скандального видео с вице-премьером Австрии оказалась студенткой из Боснии, - СМИ

Австрийское издание Kronen Zeitung сообщает о боснийской национальности девушки, которая была на видеозаписи с бывшим вице-премьером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе

По данным издания, претендентку выбирали, основываясь на информации о личной жизни Хайнц-Кристиана Штрахе.

Студентка из Боснии получила за работу семь тысяч евро и завоевала доверие политиков благодаря знаниям в сфере сельского хозяйства и лесничества.

Издание сообщает также, что мотивами авторов видео стали "личная месть и глубокое неприятие либеральной политики".

Правительственный кризис в Австрии спровоцировала публикация видеозаписи немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung, на котором бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с какой-то "богатой россиянкой". Она предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на государственные контракты.

По данным СМИ, переговоры австрийских политиков с Еленой Макаровой, которая назвалась племянницей одного из российских олигархов, проходили в июле 2017 года на острове Ибица.
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