Бывшая самого богатого человека планеты Безоса отдаст половину своего состояния на благотворительность

29 мая, 2019, 09:53

Бывшая жена самого богатого человека мира - основателя Amazon Джеффа Безоса - Маккензи решила отдать на благотворительность половину своего состояния

Об этом сообщает CNN .

Состояние Маккензи Безос после развода оценивается специалистами в примерно в $ 37 млрд. Она заявила о намерении отдать половину от него на благотворительность.

В списке миллиардеров Bloomberg пока она занимает 22 место.

Таким образом бывшая жена Безоса присоединилась к запущенной в 2010 году инициативе Уоррена Баффета и Билла Гейтса для самых богатых людей отдавать половину своего состояния на благотворительность.

Общее количество участников инициативы "Клятва дарения" (The Giving Pledge) составляет 204 человека, в том числе - Майкл Блумберг, Марк Цукерберг и Ричард Брэнсон.

Напомним, в январе Безос объявил о разводе с женой . К этому пара прожила в браке 25 лет. Пара остается в хороших отношениях и намерена вместе воспитывать детей.

Безос стал самым богатым человеком в истории летом 2018 года. Сейчас Forbes оценивает его состояние в $ 139,6 миллиарда долларов.