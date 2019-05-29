Бывшая самого богатого человека планеты Безоса отдаст половину своего состояния на благотворительность
Об этом сообщает CNN .
Состояние Маккензи Безос после развода оценивается специалистами в примерно в $ 37 млрд. Она заявила о намерении отдать половину от него на благотворительность.
В списке миллиардеров Bloomberg пока она занимает 22 место.
Таким образом бывшая жена Безоса присоединилась к запущенной в 2010 году инициативе Уоррена Баффета и Билла Гейтса для самых богатых людей отдавать половину своего состояния на благотворительность.
Общее количество участников инициативы "Клятва дарения" (The Giving Pledge) составляет 204 человека, в том числе - Майкл Блумберг, Марк Цукерберг и Ричард Брэнсон.
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Напомним, в январе Безос объявил о разводе с женой . К этому пара прожила в браке 25 лет. Пара остается в хороших отношениях и намерена вместе воспитывать детей.
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Безос стал самым богатым человеком в истории летом 2018 года. Сейчас Forbes оценивает его состояние в $ 139,6 миллиарда долларов.
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8 января компания американца Джеффа Безоса Amazon стала самой дорогой в мире .
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В 2019 году Безос сохранил первую позицию в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. По данным издания, состояние Безоса за год выросли на $ 19 млрд и составляют $ 131 млрд.
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После развода Безос остался владельцем 12% акций Amazon. Его жена - Маккензи Безос - получила часть, стоимость которой оценивается в $ 35 млрд .