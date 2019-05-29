Брат Меган Маркл считает, что брак его сестры с принцем Гарри разрушил его жизнь

29 мая, 2019, 14:55

Томас Маркл - брат герцогини Сассекском Меган Маркл - рассказал, что брак его сестры с принцем Гарри разрушил его жизнь

Об этом сообщает The Sun .

По словам Томаса, сейчас его семья находится в центре внимания. "Каждый мой шаг рассматривается под микроскопом. Сейчас обо мне много говорят как правды, так и лжи", - жалуется брат герцогини.

Он рассказал, что ему пришлось бросить работу стекольщика из-за проблем со зрением, а устроиться на новое место ему мешают СМИ. Так как имя Томаса часто упоминается в прессе, работодатели не хотят принимать его в коллектив, пишет издание.

Кроме того, по словам Томаса, ему отказывают в аренде жилья, и он со своей семьей в течение последних двух месяцев вынуждены ночевать в гостиницах. "И все потому, что моя жизнь внезапно оказалась в центре внимания - не по моей вине. Это сложно принять, тем более, что я никогда не просил об этом", - сказал Томас, добавив, что теперь он известен как "сумасшедший брат Меган ".