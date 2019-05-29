//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирБрат Меган Маркл считает, что брак его сестры с принцем Гарри разрушил его жизнь

Брат Меган Маркл считает, что брак его сестры с принцем Гарри разрушил его жизнь

Томас Маркл - брат герцогини Сассекском Меган Маркл - рассказал, что брак его сестры с принцем Гарри разрушил его жизнь

Об этом сообщает The Sun .

По словам Томаса, сейчас его семья находится в центре внимания. "Каждый мой шаг рассматривается под микроскопом. Сейчас обо мне много говорят как правды, так и лжи", - жалуется брат герцогини.

Он рассказал, что ему пришлось бросить работу стекольщика из-за проблем со зрением, а устроиться на новое место ему мешают СМИ. Так как имя Томаса часто упоминается в прессе, работодатели не хотят принимать его в коллектив, пишет издание.

Кроме того, по словам Томаса, ему отказывают в аренде жилья, и он со своей семьей в течение последних двух месяцев вынуждены ночевать в гостиницах. "И все потому, что моя жизнь внезапно оказалась в центре внимания - не по моей вине. Это сложно принять, тем более, что я никогда не просил об этом", - сказал Томас, добавив, что теперь он известен как "сумасшедший брат Меган ".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 мая, 2019 среда

больше новостей

29 мая, 2019 среда

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать