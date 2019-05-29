Борис Джонсон предстанет перед судом по обвинению в обмане во время Brexit-кампании

29 мая, 2019, 14:57

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который является главным претендентом на пост премьер-министра, должен появиться в суд по обвинению в обмане избирателей во время кампании за выход из ЕС

Об этом сообщает Sky News .

Судья суда Вестминстерского магистрата в Лондоне принял решение, что Джонсон должен отвечать за тремя частными исками, в которых его обвиняют в неправомерных действиях на государственной должности.

"Это означает, что ответчик будет обязан присутствовать в этом суде для предварительного слушания, и дело будет направлено в Королевский суд для судебного разбирательства", - говорится в решении.

Речь идет о заявлениях Джонсона во время агитации за выход Британии из ЕС накануне референдума 2016 года.

Он говорил, что членство в ЕС стоит Британии 350 млн фунтов стерлингов в неделю. Этот тезис стал одной из основных во время кампании по Brexit и цифру даже поместили на агитационный автобус, который ездил по стране.

Заявитель утверждает, что Джонсон ввел в заблуждение общественность при подготовке референдума и по его последствиям, а также повторял эти же ложные сведения при всеобщих выборов 2017 года.

Джонсон считается главным претендентом на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, на должность главы британского правительства.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила , что 7 июня она уходит с поста лидера Консервативной партии. В течение недели после этого будет избран новый руководитель партии. Мэй отметила, что если партию возглавит новый человек, она также покинет пост премьер-министра.