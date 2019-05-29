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Espreso.tvОбществоБолее 1 млн артефактов из Крыма присвоили российские археологи, - МинВОТ

Более 1 млн артефактов из Крыма присвоили российские археологи, - МинВОТ

Для сохранения объектов культурного наследия на территории оккупированного Крыма необходим мониторинг специальной миссии ЮНЕСКО и оперативное реагирование по всем фактам нарушений со стороны России

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, передает Укринформ.

"Для Украины критически важным является обеспечение мониторинга ситуации с культурным наследием на территории Крыма с помощью специальной миссии ЮНЕСКО и других механизмов, обеспечение оперативного реагирования на международных площадках по фактам нарушения по объектам культурного наследия, в частности, фактов проведения раскопок, реконструкции, вывоз из территории Крыма объектов культурного наследия ", - сказал Куркчи.

Важным является и обеспечение оперативного реагирования на случаи привлечения к археологическим раскопкам, научных конференций и иных незаконных мер на территории оккупированного Крыма, иностранных граждан.

"Необходимый инструмент введения санкций на уровне международных организаций. Должна быть создана ситуация, когда участие ученых в научных мероприятиях на территории Крыма будет создавать угрозу их научной карьере", - отметил Куркчи.

По его словам, актуальна также проблема легализации Россией объектов культурного наследия на территории полуострова.

По российскому законодательству, в частности, были перерегистрированы Бахчисарайский историко-культурный заповедник, историко-архитектурный заповедник Неаполь Скифский, Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, Ялтинский историко-литературный музей и другие объекты культуры, на территории которых стали возможны незаконные археологические раскопки.

Чиновник отметил, что с 2014 по 2017 годы выдали более 90 разрешений на проведение археологических раскопок на территории Крымского полуострова.

Заместитель министра заявил, что для создания "легальных" оснований для проведения раскопок в Крыму российские власти установили "академические контакты крымских объектов с профильными государственными учреждениями культуры", в том числе с государственным учреждением "Эрмитаж".

При этом значительное число раскопок было проведено в рамках реализации таких инфраструктурных проектов, как строительство транспортного перехода через Керченский пролив, строительство магистрального газопровода, строительство энергомоста и строительство так называемой трассы "Таврида".

"Сроки реализации археологических раскопок были ограничены сроками работ проектов. Только за время строительства транспортного перехода через Керченский пролив археологами было добыто более 1 млн артефактов", - заявил Куркчи.

Он добавил, что в мае 2019 года институт археологии Российской академической наук опубликовал двухтомное исследование "Крым-Таврида", посвященное результатам раскопок, проведенных в 2017-2018 годах.

"Фрагменты этого исследования опубликованы на сайте РАН. Таким образом РФ наращивает темпы проведения археологических раскопок в Крыму, при этом масштабы, качество и правила проведения работ в настоящее время Украина оценить не может", - резюмировал Куркчи

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