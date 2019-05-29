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Espreso.tvОбществоАвтоматы по продаже жетонов в киевском метро отправили "на отдых"

Автоматы по продаже жетонов в киевском метро отправили "на отдых"

В Киеве больше не будут работать автоматы для продажи жетонов на станциях метро

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в Facebook.

"До #безжетонов осталось 155 дней и наша техника направляется на более чем заслуженный отдых", - говорится в сообщении.

В метрополитене напомнили, что до 31 октября жетоны полностью выведут из обращения.

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"Спасибо, что уже пользуетесь современными средствами оплаты, экономя свое время и средства", - говорится в сообщении.

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