Автоматы по продаже жетонов в киевском метро отправили "на отдых"
29 мая, 2019, 17:33
В Киеве больше не будут работать автоматы для продажи жетонов на станциях метро
Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в Facebook.
"До #безжетонов осталось 155 дней и наша техника направляется на более чем заслуженный отдых", - говорится в сообщении.
В метрополитене напомнили, что до 31 октября жетоны полностью выведут из обращения.
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"Спасибо, что уже пользуетесь современными средствами оплаты, экономя свое время и средства", - говорится в сообщении.
- Отметим, что с 1 ноября Киев полностью перейдет на систему единого билета. Турникеты с соответствующими обозначениями уже работают на всех станциях.
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