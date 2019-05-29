Андрей Тетерук: Заявления Шуфрича по Турчинову является попыткой выслужиться перед Путиным

29 мая, 2019, 13:09

Обращение прокремлевского "Оппоблока" в Генеральную прокуратуру Украины, Государственное бюро расследований, а также в Службу безопасности Украины с требованием возбудить уголовное дело против бывшего гоовы Верховной Рады Украины, исполняющего обязанности Президента Украины в 2014-м году Александра Турчинова не что иное, как попытка реванша и получение политических бонусов от Путина

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны.

"Бывшие соратники Януковича требуют привлечь Александра Турчинова, одного из лидеров" Народного фронта ", к ответственности за то, что в 14-м году во время открытой агрессии России против Украины он, как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил, отдал приказ нашим солдатам защищать Украину, территориальную целостность и украинских граждан от российского оккупанта. Фамилия этого бывшего "регионала" - Нестор Шуфрич ", - заявил Тетерук.

"Шуфрич известен тем, что много лет находится на побегушках у кума Путина Медведчука. Это человек, который ради своего босса и босса своего босса Путина готова переносить пинки и пренебрежение от украинцев, чтобы только с щенячьим писком заслужить ласково руку хозяина на загривке", - подчеркнул народный депутат.

По словам Тетерука, именно благодаря подготовке, мужеству и государственной позиции Александра Турчинова враг получил отпор в 2014 году. Иначе могла упасть вся Украина. Кремль планировал прорваться по суше в оккупированный Крым и заставить капитулировать нашу Независимость.

"Это приказ Турчинова защитил мирный Харьков, Запорожье, Днепропетровск, всю Левобережную Украину от оккупации и пламя войны. Это был приказ, который дал возможность жителям части Донецкой и Луганской областей жить в своей родной Украины. Этот приказ дал время на формирование международного антипутинского фронта. Именно по этому приказу десятки тысяч добровольцев стали на линию обороны, защищая нашу землю. Мир увидел волю украинцев к свободе, демократии и движению к европейской семье народов ", - заявил Тетерук.

"Сегодня вы решили, что пришло ваше время. Что реванш может состояться. Некоторые обстоятельства после президентских выборов подали вам надежду. Однако Украина дорого заплатили за свою свободу. Слишком дорого. И это цена, которая никогда не позволит нам забыть, кто такие Путин, Медведчук, Шуфрич и вся антиукраинская камарилья ", - сказал первый заместитель руководителя фракции.

"Народный фронт" предупреждает коллаборационистов: заберите свои грязные лапы от украинских государственных деятелей, защитников Украины. Иначе однажды вас вслед за Януковичем будет принимать российский Ростов ", - подытожил Андрей Тетерук.