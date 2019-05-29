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Espreso.tvОбществоАМКУ предупредил СНБО о возможном росте цен на топливо из-за действий РФ

АМКУ предупредил СНБО о возможном росте цен на топливо из-за действий РФ


фото: malininform
Новые правила вывоза с территории России бензина, дизельного топлива и сжиженного газа могут вызвать рост цен на топливо в Украине

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета.

Как отмечается, поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится в Украину с территории Беларуси и РФ, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из этих стран.

Поэтому новые правила поставок с территории России "создают риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут вызвать рост цен на топливо в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок", считают в АМКУ.

О существующих угрозах относительно ресурсного наполнения рынка комитет сообщил Администрацию Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны и Кабинет министров.

 

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