$ 100 тыс. за неразглашение компромата: полиция схватила аферистов, которые шантажировали чиновников
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что в 2018 году в полицию обратился чиновник руководящего звена одной из государственных структур. Он заявил, что от него неизвестные требуют деньги.
Оперативники установили, что к преступлению причастны два человека - 41 и 45-летние жители Львова. Аферисты, передвигались на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов.
Кроме того, есть доказательства причастности к шантажу экс-начальника управления персоналом структуры, в которой сейчас работает заявитель, и нескольких членов одной из ОО, которая "специализируется" на заказных протестных акциях, с целью психологического давления на нужный "объект".
Сразу после получения $ 100 тыс. шантажистов задержали бойцы полиции особого назначения.
За совершенное им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.