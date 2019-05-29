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Espreso.tvОбщество$ 100 тыс. за неразглашение компромата: полиция схватила аферистов, которые шантажировали чиновников

$ 100 тыс. за неразглашение компромата: полиция схватила аферистов, которые шантажировали чиновников

Злоумышленники поставили чиновникам ультиматум: либо $ 100 тыс., либо обнародование частных сведений и компромата

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в 2018 году в полицию обратился чиновник руководящего звена одной из государственных структур. Он заявил, что от него неизвестные требуют деньги.

Оперативники установили, что к преступлению причастны два человека - 41 и 45-летние жители Львова. Аферисты, передвигались на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов.

Кроме того, есть доказательства причастности к шантажу экс-начальника управления персоналом структуры, в которой сейчас работает заявитель, и нескольких членов одной из ОО, которая "специализируется" на заказных протестных акциях, с целью психологического давления на нужный "объект".

Сразу после получения $ 100 тыс. шантажистов задержали бойцы полиции особого назначения.

За совершенное им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

 

 

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