Зозуля отдаст на благотворительность деньги, которые выигрывает по делу об обвинении в неонацизме
28 мая, 2019, 14:56
Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля решил пожертвовать на благотворительность деньги, если выиграет иск против испанского политика Пабло Иглесиаса, который назвал его неонацистом
Слова Украинская передает 5maseldescuento.es .
"Если решение будет положительным, то любые компенсации, которые могут быть получены мной за полученный ущерб, будут полностью предназначены для ассоциаций" Альбасете ", которые работают для включения и интеграции наиболее обездоленных, уделяя особое внимание детям", - сказал Зозуля.
- Напомним, 12 апреля испанский левый политик, лидер партии "Podemos" и депутат Европарламента Пабло Иглесиас назвал украинца Романа Зозулю неонацистом .
- 16 апреля болельщики испанского "Альбасете" поддержали украинского нападающего Романа Зозулю в матче против "Эльче".
- 18 мая ураинский футболист "Альбасете" Роман Зозуля признан лучшим игроком тура во втором дивизионе чемпионата Испании.