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Espreso.tvСпортЗозуля отдаст на благотворительность деньги, которые выигрывает по делу об обвинении в неонацизме

Зозуля отдаст на благотворительность деньги, которые выигрывает по делу об обвинении в неонацизме


фото: facebook
Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля решил пожертвовать на благотворительность деньги, если выиграет иск против испанского политика Пабло Иглесиаса, который назвал его неонацистом

Слова Украинская передает 5maseldescuento.es .

"Если решение будет положительным, то любые компенсации, которые могут быть получены мной за полученный ущерб, будут полностью предназначены для ассоциаций" Альбасете ", которые работают для включения и интеграции наиболее обездоленных, уделяя особое внимание детям", - сказал Зозуля.

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