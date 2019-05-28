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Espreso.tvСпортЗнаменитый футболист "Барселоны" начал тренерскую карьеру

Знаменитый футболист "Барселоны" начал тренерскую карьеру


фото: al-saddclub.com
Легендарный полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Хави назначен на пост главного тренера катарского футбольного клуба "Аль-Садд"

Об этом сообщает официальный сайт "Аль-Садда".

39-летний Хави 20 мая сыграл последний матч за катарский клуб в матче азиатской Лиги чемпионов. Ранее уже было известно, что Хави возглавит "Аль-Садд" после окончания карьеры. Испанец заключил тренерский контракт с клубом сроком до 2020 года.

Хави является воспитанником "Барселоны". За каталонский клуб выступал в период с 1998 по 2015 год. За "Барселону" хавбек провел 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе клуба Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок и шесть раз - Суперкубок Испании, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. В составе сборной Испании Хави дважды становился чемпионом Европы и выиграл чемпионат мира в 2010 году.

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