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Espreso.tvКультураЖенщины без мужа и детей - самые счастливые, - психолог

Женщины без мужа и детей - самые счастливые, - психолог

Психолог-бихевиорист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан убежден, что традиционные критерии "женского счастья", такие как замужество и материнство, больше не на первом месте

Его мнение приводит The Guardian .

Женщины без мужа и детей - самые счастливые, и у них больше шансов прожить долгую жизнь по сравнению с замужними и матерями, заявил Долан на литературном фестивале Hay Festival в Уэльсе. По его словам, корреляции между уровнем счастья, браком и материнством исследователи не наблюдают.

"У нас есть данные, собранные за несколько лет наблюдений за добровольцами, но я сделаю плохую услугу науке и скажу прямо: если вы мужчина, возможно, вам следует жениться, а если вы женщина - даже не беспокойтесь", - отметил психолог.

Эксперт подчеркнул, что мужчинам брак помогает стать более благоразумными: они меньше идут на риск, зарабатывают больше, следят за здоровьем и дольше живут. Женщины, наоборот, берут на себя больше ответственности в семье и умирают раньше, говорит Долан.

Психолог подкрепил свои выводы данными переписи среди американцев. Долан и его коллеги также провели эксперимент: в браке людей спрашивали о счастье в присутствии их пары.

Большинство утверждали, что счастливы, только когда рядом находился партнер. Стоит паре было разделиться - и люди признавались, что глубоко несчастны.

"Вы - одинокая женщина лет 40, без детей - боже, какой позор, не так ли? Может, когда-нибудь вы встретите подходящего мужчину, и все изменится. Нет, может, она встретит несоответствующего мужчину, и тогда все изменится. Может, она встретит мужчину, который сделает ее несчастной и больной, и умрет раньше", - высказался Долан.

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