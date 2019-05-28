Зеленский подаст в ВР законопроект о незаконном обогащении, - Данилюк
28 мая, 2019, 18:55
В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский подаст в парламент законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, передает Еспресо.TV
"Первое и главное на этом этапе - это принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение. Президент Зеленский в ближайшее время подаст этот законопроект в Верховную Раду. Именно его команда разработала такой проект. Надеюсь, сегодня он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и подан в ВР для принятия соответствующих решений ", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.
- Напомним, 26 февраля Конституционный Суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст. 368-2 УК о незаконном обогащении.
- Соответствующее решение вызвало беспокойство МВФ, посольств США и Великобритании.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен восстановить эту статью в другой редакции.
- В то же время народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.