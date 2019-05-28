Зеленский подаст в ВР законопроект о незаконном обогащении, - Данилюк

28 мая, 2019, 18:55

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, передает Еспресо.TV

"Первое и главное на этом этапе - это принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение. Президент Зеленский в ближайшее время подаст этот законопроект в Верховную Раду. Именно его команда разработала такой проект. Надеюсь, сегодня он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и подан в ВР для принятия соответствующих решений ", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.