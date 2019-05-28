Зеленский обсудил с новым президентом Литвы стратегическое партнерство и двустороннее сотрудничество

28 мая, 2019, 16:03

Об этом сообщает пресс-служба АП.

Зеленский поблагодарил литовскую сторону за политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в укреплении обороноспособности нашей страны.

Президент также отметил роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Президенты договорились поддерживать диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.

Ранее сообщалось, что новый президент Литвы Науседа будет поддерживать Украину так же, как и Грибаускайте.