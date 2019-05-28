За год количество миллионеров в Киеве выросло на 25%
Об этом в интервью Укринформу заявила начальник Главного управления ДФС в г.. Киеве Людмила Демченко.
"В целом, столичные миллионеры задекларировали 36 млрд 505 млн грн, что на 73% больше, чем в прошлом году. Они должны заплатить налог на доходы физических лиц на сумму 1 млрд 930 млн гривень и более 270 млн гривень военного сбора ", - сообщила Демченко.
Она отметила, что публичные люди также активно декларировали свои доходы.
"Во время нынешней кампании декларирования только представителей шоу-бизнеса мы насчитали 111, из которых 23 - народные артисты Украины", - рассказала чиновник столичной ДФС.
По ее словам, наибольшее количество миллионеров проживает в Печерском (614), Шевченковском (545) и Голосеевском (314) районах столицы.
"Есть интересные данные фискальной службы Киева: самым старшим декларантом нынешней кампании оказался 99-летний житель Соломенского района столицы, задекларировал 8 млн грн, а родители молодого декларанта - 3-летнего жителя Святошинского района - отразили в декларации об имущественном состоянии и доходах получения малышом наследия на сумму 64 тыс. грн ", - отметила руководитель Главного управления ГФС в Киеве.
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