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Espreso.tvОбществоИз-за столкновений в тюрьмах Бразилии погибли 55 человек

Из-за столкновений в тюрьмах Бразилии погибли 55 человек

В четырех тюрьмах на севере Бразилии уже несколько дней продолжаются столкновения с кровопролитием

Об этом сообщает DW .

По меньшей мере 55 заключенных погибли в результате вспышки насилия в четырех тюрьмах на севере Бразилии. Все пенитенциарные учреждения, о которых идет речь, расположены в штате Амазония.

Вмешательство военной полиции позволило избежать еще большего количества жертв. Власти штата пообещала увеличить количество правоохранителей, которые должны положить конец столкновениям.

 

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