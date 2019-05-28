Из-за столкновений в тюрьмах Бразилии погибли 55 человек
28 мая, 2019, 09:47
В четырех тюрьмах на севере Бразилии уже несколько дней продолжаются столкновения с кровопролитием
Об этом сообщает DW .
По меньшей мере 55 заключенных погибли в результате вспышки насилия в четырех тюрьмах на севере Бразилии. Все пенитенциарные учреждения, о которых идет речь, расположены в штате Амазония.
Вмешательство военной полиции позволило избежать еще большего количества жертв. Власти штата пообещала увеличить количество правоохранителей, которые должны положить конец столкновениям.
At least 15 people were killed during a prison riot near Manaus, Brazil.- AJ + (@ajplus) 27 мая 2019
Brazil has one of the world's biggest prison populations - over 700K people - and many prisons are over capacity. A riot at the same prison killed 56 people two years ago. pic.twitter.com/K33kBkfHTw