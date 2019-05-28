Японец умер в самолете из 246 пакетами кокаина в желудке

28 мая, 2019, 13:22

Мужчина летел из Колумбии в Японию

Об этом сообщает The Guardian .

Отмечается, что при вскрытии выяснилось, что мужчина проглотил 246 пакетов кокаина, каждый размером 1 см на 2,5 см. По словам прокуроров, причиной смерти стал отек мозга, вызванный передозировкой наркотиков.

Погибшему было 42 года. Во время полета у него начался приступ после того, как коммерческий рейс из колумбийской столицы остановился в Мехико.

"Бортпроводники заметили человека, который страдает от судорог, и попросили разрешения совершить экстренную посадку в Эрмосильо, Сонора", - говорится в сообщении полиции.