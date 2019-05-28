Wi-Fi Alliance прекратил сотрудничество с Huawei
Об этом сообщает Nikkei Asian Review.
"Wi-Fi Alliance выполняет недавний приказ Министерства торговли США, не отменяя членство Huawei Technologies. Wi-Fi Alliance временно ограничил участие Huawei Technologies в действиях Wi-Fi Alliance, подпадающих под действие приказа", - отмечается в заявлении организации.
Это означает, что будущие устройства Huawei по прежнему могут использовать технологию Wi-FI, но он не будет сертифицирован. В краткосрочной перспективе, устройства компании не пострадают.
Напомним, Wi-Fi Alliance основан в 1999 году. В компанию входят все основные производители электронной техники и беспроводных устройств с поддержкой беспроводной связи на основе стандарта IEEE 802.11 (Wi-Fi).
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Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
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16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
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20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
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Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei .