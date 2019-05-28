Wi-Fi Alliance прекратил сотрудничество с Huawei

28 мая, 2019, 15:33

Ассоциация Wi-Fi Alliance, в которую входят более 500 компаний, исключила из списка своих членов китайскую компанию Huawei

Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

"Wi-Fi Alliance выполняет недавний приказ Министерства торговли США, не отменяя членство Huawei Technologies. Wi-Fi Alliance временно ограничил участие Huawei Technologies в действиях Wi-Fi Alliance, подпадающих под действие приказа", - отмечается в заявлении организации.

Это означает, что будущие устройства Huawei по прежнему могут использовать технологию Wi-FI, но он не будет сертифицирован. В краткосрочной перспективе, устройства компании не пострадают.

Напомним, Wi-Fi Alliance основан в 1999 году. В компанию входят все основные производители электронной техники и беспроводных устройств с поддержкой беспроводной связи на основе стандарта IEEE 802.11 (Wi-Fi).

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