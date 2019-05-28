Выборы в Раду: нардепы уже начали раздавать людям сахар, футбольные мячи и медикаменты

28 мая, 2019, 11:48

С началом избирательного процесса активизировалась раздача товаров избирателям с символикой политических партий или от имени народных депутатов

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

Отмечается, что на Луганщине в городе Северодонецк гражданам бесплатно раздавали сахар от имени народного депутата Шахова. Товары раздавали в пакетах с символикой партии "Наш Край".

В Одесской области в одном из округов пенсионерам раздавали лекарства от имени народного депутата Чекиты. Набор медикаментов включал валерьянку, перекись водорода, бинт, вату, цитрамон, активированный уголь. Вместе с лекарствами избирателям раздавали письмо с изображением народного депутата.

Народный депутат Витко поздравил школьников на Полтавщине с праздником последнего звонка и подарил школьные мячи.

В Житомире по инициативе народного депутата Розенблатта открыли инклюзивную площадку. На ней размещена надпись: "Спортивная инклюзивная площадка установлена по инициативе народного депутата Борислава Розенблатта".

КИУ сообщает, что такие действия не являются подкупом избирателей, ведь политики, от имени которых раздаются товары или услуги, не являются официально зарегистрированными кандидатами в народные депутаты.

Однако в Комитете отметили недоброчестность подобной деятельности и призвали потенциальных кандидатов отказаться от финансового стимулирования избирателей в любых формах.