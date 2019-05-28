Волкер сказал, готовы ли США к дальнейшей поставке оружия Украиной

28 мая, 2019, 17:31

США продолжают консультироваться с Украиной по поставкам оружия, Штаты также открыты для продажи оружия

Об этом сообщил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, будут ли США в дальнейшем поставлять Украине летальное оружие, Волкер сказал: "США готовы работать с Украиной, как мы это делаем со всеми странами в мире, поддерживая их законные потребности в обороне. Как мы это делаем с другими странами, мы будем консультироваться с Украиной, какие ее потребности, мы посмотрим, что можем предоставить. Мы также открыты к продаже оружия".

При этом он положительно оценил возможность страны "развивать свои собственные оборонные способности".

"В случае Украины это особенно важно, потому что она находится под ежедневной атакой и отчаянно нуждается в усилении оборонительных возможностей, чтобы предотвратить дальнейшую потерю территорий, удерживать линию и создать условия, при которых можно будет вести переговоры о мире", - убежден он.

Волкер особо отметил, что "Украина, как любая другая страна в мире, имеет право защищать себя".