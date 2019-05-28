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Espreso.tvОбществоВернуть Порошенко: на сайте АП появилась петиция с требованием восстановить информацию об экс-президенте

Вернуть Порошенко: на сайте АП появилась петиция с требованием восстановить информацию об экс-президенте


фото: reuters
Петиция на сайте президента Украины с требованием вернуть информацию о деятельности бывшего главы государства Петра Порошенко уже набрала половину необходимых подписей

23 мая на сайте президента Украины появилась петиция 22/053714-эп под названием "Вернуть на сайте президента Украины всю информацию о деятельности 5-го президента Украины - Петра Алексеевича Порошенко.

"После инаугурации президента Украины Зеленского исчезла вся информация о событиях и законодательной деятельности Петра Алексеевича Порошенко. Сейчас нет ни одного упоминания о том, что Петр Порошенко был президентом Украины ", - говорится в пояснении.

"Во избежание фрагментирования информации о деятельности президентов Украины требую вернуть всю изъятую или скрытую информацию, касающуюся деятельности Петра Порошенко на сайт президента Украины", - призывает автор петиции.

По состоянию на 13:00 28 мая петиция уже набрала почти половину от необходимых подписей для рассмотрения президентом.

  • Напомним, с официального сайта президента Украины исчезли все новости , обращения, фотогалереи, рабочие встречи, в которых упоминается бывший президент Порошенко. Впрочем, на сайте также полностью отсутствуют архивы новостей о деятельности предыдущих президентов.
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