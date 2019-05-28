В Италии впервые мэром города выбрали трансгендера

28 мая, 2019, 15:12

40-летний адвокат Джанмарко Негри стал первым трансгендером, избранным мэром в Италии

Об этом сообщает Европейская правда .

Отмечается, что 5 лет назад он был женщиной по имени Мария.

Во время предвыборной кампании Негри, ранее стал популярным благодаря своей активной деятельности в защиту прав сексуальных меньшинств, объяснил землякам, что всегда чувствовал себя мужчиной и четыре года назад принял решение провести несколько хирургических операций, чтобы изменить пол.

Жители городка Тромелло, которое насчитывает менее 4 тысяч человек, поддержали его: на выборах он получил более 37,5% голосов.