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Espreso.tvОбществоВ Украину вернулись пятеро моряков, задержанных в прошлом году в Египте

В Украину вернулись пятеро моряков, задержанных в прошлом году в Египте

В Украине продолжают возвращаться моряки, задержанные в прошлом году в территориальных водах Египта

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Моряки, граждане Украины, прибыли авиарейсом из Стамбула, говорится в сообщении.

Отмечается, что пятерых моряков оформили отдельным коридором сегодня пограничники Одесского отряда в пункте пропуска "Одесса-авиа".

Отмечается, что в зале ожидания пассажиров моряков встретили близкие и родственники, представители фонда помощи морякам "Ассоль", МИД и СМИ.

Отмечается, что в понедельник, 27 мая, через аэропорт Одессы в Украину вернулись еще четверо моряков.

В ГНСУ напоминают, что экипаж судна, на борту которого находились 17 граждан Украины, в декабре 2018 задержан во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны.

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