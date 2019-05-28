В Украину вернулись пятеро моряков, задержанных в прошлом году в Египте
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Моряки, граждане Украины, прибыли авиарейсом из Стамбула, говорится в сообщении.
Отмечается, что пятерых моряков оформили отдельным коридором сегодня пограничники Одесского отряда в пункте пропуска "Одесса-авиа".
Отмечается, что в зале ожидания пассажиров моряков встретили близкие и родственники, представители фонда помощи морякам "Ассоль", МИД и СМИ.
Отмечается, что в понедельник, 27 мая, через аэропорт Одессы в Украину вернулись еще четверо моряков.
В ГНСУ напоминают, что экипаж судна, на борту которого находились 17 граждан Украины, в декабре 2018 задержан во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны.
- Напомним, 17 мая посольство Украины направило МИДу Египта ноту в связи с удержанием нефтяного танкера с 17 украинскими гражданами на борту.
- 20 мая египетские военные отпустили первую группу моряков с арестованного ими танкера Sea Shark, среди освобожденных пятеро украинцев.
- 26 мая в Украину вернулись 5 из 17 моряков с танкера Sea Shark, задержанного в Египте.