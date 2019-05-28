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Espreso.tvМирВ странах ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро

В странах ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро

В странах еврозоны вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро - они стали уже и имеют дополнительные элементы защиты

Об этом со ссылкой на Европейский центробанк сообщает Deutsche Welle .

Отмечается, что обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но их дизайн немного изменился. Они стали вуже: теперь их ширина такая же, как в купюры в 50 евро.

Благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошельках граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать, отмечается в сообщении.

Кроме того, обновленные банкноты снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина.

Также они содержат новый элемент - голограмму, которая меняется при вращении купюры.

Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты. Новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.

Старые банкноты будут также использоваться для их естественного вывода из обращения.

При этом отмечается, что обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет.

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