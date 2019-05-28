В школе на Львовщине обрушилась стена, двое травмированных
28 мая, 2019, 19:23
В Яворивском районе Львовщины обвалилась стена школы, в результате чего два человека получили травмы
Об этом заявил пресс-секретарь ГСЧН Львовщины Виталий Туровцев, сообщает Zaxid.net .
Инцидент произошел 28 мая 2019 в 15:04 в общеобразовательной школе имени Тараса Пазина в селе Новости Яворивского района, говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обрушения стены пострадали два человека: мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года рождения.
Отмечается, что спасатели достали их из-под завала и доставили в районную больницу. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
По предварительным данным, они разбирали или монтировали стену, в связи с чем и произошло обрушение.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, говорится в сообщении.