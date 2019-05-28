В Североморске загорелся большой десантный корабль ВМФ РФ
28 мая, 2019, 10:39
В России на борту большого десантного корабля "Митрофан Москаленко" ВМФ РФ вспыхнул пожар
Об этом сообщил в себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав соответствующее видео.
На нем видно, как над пришвартованным в порту Североморска судном поднимаются густые клубы черного дыма.
Как пишут в газете " Вечерний Мурманск ", пожар возник "на 206-м заводе", а корабли стоят там в ожидании утилизации. По словам очевидцев, горит корабль не в первый раз. Отмечают, что в воздух суда поднимаются клубы густого черного дыма.
Причины пожара пока не известны. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.