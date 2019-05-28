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Espreso.tvМирВ Североморске загорелся большой десантный корабль ВМФ РФ

В Североморске загорелся большой десантный корабль ВМФ РФ

В России на борту большого десантного корабля "Митрофан Москаленко" ВМФ РФ вспыхнул пожар

Об этом сообщил в себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав соответствующее видео.

На нем видно, как над пришвартованным в порту Североморска судном поднимаются густые клубы черного дыма.

Как пишут в газете " Вечерний Мурманск ", пожар возник "на 206-м заводе", а корабли стоят там в ожидании утилизации. По словам очевидцев, горит корабль не в первый раз. Отмечают, что в воздух суда поднимаются клубы густого черного дыма.

Причины пожара пока не известны. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

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