В Румынии лидера правящей партии приговорили к 3,5 годам тюрьмы

28 мая, 2019, 13:35

В Румынии суд оставил в силе приговор лидеру правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгни в 3,5 года заключения за злоупотребление служебным положением

Об этом сообщает АР .

Приговор он получил еще в 2018 году, но на этот раз проиграл последнюю возможную апелляцию.

Драгня обвинили в том, что во время его работы в уездном совете Телеорман двое сотрудниц управления по делам защиты прав ребенка в течение семи лет получали зарплату из бюджета, хотя сами работали на его партию.

Премьер-министр Румынии Виорика Данча заявила, что независимо от отношения к Драгни, его осуждение - трудный момент для Социал-демократической партии.

"Это драма для него и его семьи. Мы поддерживаем его", - заявила она.