В РФ заявили, что Саакашвили своим возвращением предоставит политике Украины турбулентности
Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников, передают российские СМИ.
"Точно не будет способствовать улучшению отношений с Россией, совершенно точно не прибавит. Более того, в украинской политике возникнет дополнительная турбулентность, он точно снова расшевелит муравейник", - сказал Калашников.
По его мнению, возвращение украинского гражданства Саакашвили могло стать результатом "предвыборной или поствыборной договоренности президента Владимира Зеленского с Юлией Тимошенко".
"То, что сейчас она явно поддерживает действия Зеленского о роспуске Рады и проведении новых выборов, о многом говорит. Наверное, в том числе и как результат договоренностей возможно участие Саакашвили в предвыборных дебатах или даже списках на выборах в новую Раду", - добавил он.
- В ГНСУ заявляли, что Михаил Саакашвили не имеет оснований для законного въезда в Украину, поскольку в отношении него существует ограничение во въезде в 2021 года.
- 28 мая действующий президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили.
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