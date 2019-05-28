В РФ заявили, что Саакашвили своим возвращением предоставит политике Украины турбулентности

28 мая, 2019, 19:47

Возвращение в Украину бывшего лидера Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили не станет фактором для нормализации российско-украинских отношений

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников, передают российские СМИ.

"Точно не будет способствовать улучшению отношений с Россией, совершенно точно не прибавит. Более того, в украинской политике возникнет дополнительная турбулентность, он точно снова расшевелит муравейник", - сказал Калашников.

По его мнению, возвращение украинского гражданства Саакашвили могло стать результатом "предвыборной или поствыборной договоренности президента Владимира Зеленского с Юлией Тимошенко".

"То, что сейчас она явно поддерживает действия Зеленского о роспуске Рады и проведении новых выборов, о многом говорит. Наверное, в том числе и как результат договоренностей возможно участие Саакашвили в предвыборных дебатах или даже списках на выборах в новую Раду", - добавил он.