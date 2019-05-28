В Польше создали дом, который движется по солнцу
Об этом пишет Designboom.
Дом получил свое название в честь астрономического прибора, который измеряет высоту небесных светил над горизонтом.
Здание состоит из двух частей: двухэтажной, в которой собраны основные "функции" дома, а также одноэтажной, которая может поворачиваться на 90 градусов.
Для того чтобы часть дома была подвижной, архитекторы использовали специальную систему рельсов и шарниров. Владельцы могут сами регулировать не только движения флигеля, но и их скорость.
По умолчанию сооружение движется автоматически. Она оснащена специальными сенсорами, которые могут определить, что на ее пути есть препятствие, и тогда она остановится.
Пристройка перемещается между гостиной и спа. Когда она "доходит" до одной из финальных точек маршрута, то общая площадь помещения увеличивается.
В самоходного флигеля есть и практическая функция - в зависимости от времени года он или создает необходимый тень, или наоборот пропускает в помещение больше солнечного света (в зимние месяцы).
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