В оккупированном Севастополе заблокировали доступ к сайту Крим.Реалии

28 мая, 2019, 13:30

Российские операторы связи в оккупированном Севастополе восстановили блокировку сайта Крим.Реалии

Об этом сообщает Крим.Реалии со ссылкой на местных жителей.

При попытке подключения к сайту через оператора проводной связи "Севтелеком" браузер "Опера" сообщает: "Не удается получить доступ к сайту. Соединение сброшено", говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сайт можно просмотреть через сервис VPN, встроенный в браузер.

Отмечается, что при попытке подключиться к интернет-сайту через оператора мобильной связи "Севмобайл", браузер "Опера" отказывает в невозможности установления связи с сервером.

Отмечается, что в оккупированном Россией Севастополе не работает мобильное приложение Крим.Реалии под операционной системой IOS.

Издание напоминает, что ранее провайдеры уже блокировали доступ севастопольцев к этому интернет-ресурса.

Отмечается, что десять крымских провайдеров полностью заблокировали 12 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Кроме этого, 28 сайтов заблокированы частично. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы, проведенного в феврале-марте 2019 года.