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Espreso.tvМирВ Малайзии умер последний известный самец суматранского носорога

В Малайзии умер последний известный самец суматранского носорога

В Малайзии сообщили о смерти последнего известного самца суматранского носорога в стране. В неволе осталась одна самка, другие носороги разбросаны по Суматре и Борнео

Об этом пишет New Straits Times.

Умершего самца звали Там. Его поймали в 2008 году, когда он забрел на территорию плантации масличных пальм. Его перевели в заповедник Табин, что находится в штате Сабах.

Надзиратели пытались скрестить его с двумя самками: Пунтунгу, которую поймали в 2011 году, и Иман, пойманной в 2014-м. По словам зоологов, Пунтунгу не смогла родить из-за травм, которые она получила при спаривании в дикой природе.

Иман оказалась бесплодной из-за кисты и миомы в репродуктивных путях, которые появляются у самок этого вида при длительном отсутствии половых контактов. Их образование - одна из главных причин снижения популяции суматранских носорогов, кроме охоты.

Пунтунгу усыпили в 2017-м из-за распространения рака. Теперь, когда умер Там, Иман остается последним представителем вымирающего вида в заповеднике Малайзии.

Сотрудники заповедника сообщили, что ухудшение состояния Тама началось в апреле: тогда у него снизился аппетит. Анализ мочи показал, что нарушилась работа почек. Зоологи подозревали, что и другие органы животного перестали функционировать исправно.

Точную причину смерти назовут после вскрытия. Специалисты говорят, что Тама шел третий десяток, а максимальная продолжительность жизни носорогов этого вида достигает 40 лет. Геном Тама сохранили на случай появления технологий искусственного оплодотворения.

По оценкам экспертов, в мире осталось около 80 представителей суматранского носорога. Большая часть из них находится на островах Суматра и Калимантан.

В 2018 году ряд природоохранных организаций, среди которых National Geographic и Всемирный фонд дикой природы - организовали программу по спасению суматранских носорогов. Благодаря ей удалось поймать самку, которую назвали Паха. Ее перевели в питомник на острове Борнео. Осмотр показал, что она здорова и способна выносить потомство. Зоологи надеются, что в ближайшее время удастся найти самца, чтобы появился шанс предотвратить полное вымирание вида.

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