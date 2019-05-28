В Киеве столкнулись легковушки, одна перевернулась

28 мая, 2019, 22:56

Во вторник, 28 мая, в Киеве произошло ДТП с участием легковиков Daewoo Lanos и Renault Sandero

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Авария произошла на Брест-Литовском шоссе в направлении Киева. Водитель Renault Sandero на светофоре пытался развернуться в направлении центра Киева. В это время в него врезался Daewoo Lanos. От удара Renault перевернулся на крышу.

По словам свидетелей происшествия, Renault ехал на зеленый свет, а Lanos не предоставил преимущество. На место происшествия кроме полиции прибыли медики, однако их помощь не понадобилась - водитель Рено был пристегнут ремнем безопасности и существенно не пострадал.