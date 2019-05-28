В Коста-Рике метеорит упал на будку с собакой

28 мая, 2019, 16:10

23 апреля в атмосферу над городом Агуас-Заркас вошел метеорит величиной со стиральную машину, который при падении развалился на меньшие части

Как сообщает Space.com , кусок весом около килограмма пробил крышу дома и упал на обеденный стол. Другой фрагмент попал в будку, где спал пес по имени Рокки. Стол был испорчен, собака не пострадала.

Ученые выяснили, что метеорит был углистым хондритом и состоял преимущественно из глины. "Углистые хондриты относительно редкие, однако являются одними из наиболее ценных для исследователей, поскольку позволяют разобраться в происхождении Солнечной системы", - говорит глава Центра изучения метеоритов Университета штата Аризона Минакши Вадхва (Meenakshi Wadhwa).

Кроме того, метеориты с высоким содержанием глины помогают разрабатывать методы добычи воды из астероидов, что может оказаться полезным при освоении космоса.

Проблема заключается в том, что они очень недолговечны и могут исчезнуть после первого же дождя. Согласно пресс-релизу Университета штата Аризона, специалистам удалось собрать около 25 килограммов метеоритов с Агуас-Заркаса. Один из фрагментов нашли в собачьей будке.