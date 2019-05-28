В Канаде разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

"Два человека погибли в результате авиакатастрофы самолета в Уайтхорс в понедельник вечером", - говорится в сообщении.

По словам Ли, самолет, вылетевший из Вайхорси, направлялся в американский город Анкоридж, что на Аляске.

Как добавил другой представитель Службы Крис Крепски, четырехместный самолет был частным, а катастрофа произошла в 600 метрах от взлетно-посадочной полосы.

Он добавил, что авария произошла в понедельник в 17:30 по местному времени.

Сейчас идет расследование инцидента для выяснения всех обстоятельств.