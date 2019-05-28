В Канаде разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
28 мая, 2019, 14:42
В результате авиакатастрофы небольшого самолета типа Cessna 170 в канадском городе Уайтхорс погибли два человека
Об этом сообщает CBC со ссылкой на представителя Службы по контролю за безопасностью транспорта Канады Джона Ли.
"Два человека погибли в результате авиакатастрофы самолета в Уайтхорс в понедельник вечером", - говорится в сообщении.
По словам Ли, самолет, вылетевший из Вайхорси, направлялся в американский город Анкоридж, что на Аляске.
Как добавил другой представитель Службы Крис Крепски, четырехместный самолет был частным, а катастрофа произошла в 600 метрах от взлетно-посадочной полосы.
Он добавил, что авария произошла в понедельник в 17:30 по местному времени.
Сейчас идет расследование инцидента для выяснения всех обстоятельств.
- Как сообщалось, над Аляской столкнулись два гидросамолета, в результате чего погибли шесть человек. Еще 10 человек были госпитализированы.