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Espreso.tvОбществоВ Канаде разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

В Канаде разбился легкомоторный самолет, есть погибшие


фото: cbc
В результате авиакатастрофы небольшого самолета типа Cessna 170 в канадском городе Уайтхорс погибли два человека
Об этом сообщает CBC со ссылкой на представителя Службы по контролю за безопасностью транспорта Канады Джона Ли.

"Два человека погибли в результате авиакатастрофы самолета в Уайтхорс в понедельник вечером", - говорится в сообщении.

По словам Ли, самолет, вылетевший из Вайхорси, направлялся в американский город Анкоридж, что на Аляске.

Как добавил другой представитель Службы Крис Крепски, четырехместный самолет был частным, а катастрофа произошла в 600 метрах от взлетно-посадочной полосы.

Он добавил, что авария произошла в понедельник в 17:30 по местному времени.

Сейчас идет расследование инцидента для выяснения всех обстоятельств.

  • Как сообщалось, над Аляской столкнулись два гидросамолета, в результате чего погибли шесть человек. Еще 10 человек были госпитализированы.
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