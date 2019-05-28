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Espreso.tvОбществоВ Грузии будут судить украинку, задержанную за попытку "продать" 10 детей

В Грузии будут судить украинку, задержанную за попытку "продать" 10 детей


фото: interpressnews
20 июня в Грузии состоится суд над гражданкой Украины, которую задержали по подозрению в торговле людьми

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, пишет УП .

"Важно совместно с адвокатом сформировать убедительную доказательную базу невиновности гражданки Украины и доказать это в суде", - сказал он.

Кирилич посетил украинку в заведении задержания.

"Задержанная не высказывала жалоб на условия содержания или нарушение ее прав", - отметил представитель МИД Украины.

Кирилич также рассказал, что украинская сторона работает над возвращением в Украину десяти ее детей. Их должны передать бабушке.

Напомним, 37-летнюю гражданку Украины задержали в апреле в Грузии. Она прибыла рейсом Москва-Тбилиси 8 апреля вместе с 10 малолетними детьми. Женщина планировала выехать на оккупированную территорию Абхазии.

Согласно документам украинки, все дети являются ее детьми и имеют ее фамилия, однако четверо из них были рождены в 2017 году. Это вызвало обоснованное подозрение, что дело содержит признаки торговли людьми. Полиция Грузии проверяет документы подозреваемого, а также назначила экспертизу по установлению материнства.

Ее задержали в одной из больниц Кутаиси, где детей лечили от отравления. Восемь детей поместили в дом семейного типа, двое остаются в больнице.

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