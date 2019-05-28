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Espreso.tvОбществоВ Донецкой области на сбыте наркотиков поймали пограничника

В Донецкой области на сбыте наркотиков поймали пограничника


фото: dbr.gov.ua
Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование по фактам сбыта наркотического вещества пограничником

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"По предварительной информации, старший сержант отдела пограничной службы "Бахмут" неоднократно предлагал сослуживцам приобрести у него наркотическое средство. Совместно с Военной прокуратурой Донецкого гарнизона были задокументированы факты неоднократного сбыта пограничником вещества растительного происхождения зеленого цвета", - говорится в сообщении.

По заключению экспертизы вещество, которое продавал военнослужащий, является наркотическим средством - каннабисом. 27 мая 2019 г., сразу после сбыта очередной "дозы" наркотического средства, пограничник был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

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