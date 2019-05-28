В деле Омеляна объявили обвинительный акт

28 мая, 2019, 10:02

По делу об обвинении министра инфраструктуры Владимира Омеляна в недостоверном декларировании объявили обвинительный акт

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что судебное заседание состоялось в понедельник, 27 мая.

На заседании прокурор САП объявил обвинительный акт. Кроме того, суд определил порядок и объем исследования доказательств.

Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019.

Напомним, Владимир Омелян обвиняется в том, что в декларации за 2015 и 2016 годы умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн грн и 8 млн грн соответственно.